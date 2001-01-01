Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии. На 68-й минуте встречи на поле появился полузащитник лондонской команды Сеск Фабрегас. Для 31-летнего испанца этот матч стал 500-м за английские клубы во всех турнирах.
Бомбардир.рувчера в 23:12
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны
Обновлено в 00:46
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей
Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019 по хоккею
Обновлено в 01:05
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодежного ЧМ по хоккею
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома
Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 37
Тела еще четырех погибших извлекли из-под завалов обрушившейся части многоэтажного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций
На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.
Обновлено в 00:14
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей
Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом
В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах
С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено вчера в 01:07
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика
На Украине объяснили невозможность уменьшить цену на газ
Цену на газ на Украине невозможно снизить из-за существования «Нафтогаза», заявил бывший министр экономики страны, доктор экономических наук Владимир Лановой.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников
В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей
Евгений Малкин выразил поддержку пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства
Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты
Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов
Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в четверг началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»
В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
Обновлено в 00:27
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве
Обновлено вчера в 18:32