Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, вероятно, провел свой последний матч за лондонский клуб. После поединка против "Ноттингем Форест" болельщики "синих" тепло попрощались с испанцем, который близок к переходу в "Монако".

Спорт день за днем

Политика Политика Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post заявил, что приглашением Рогозина в США рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса.

Происшествия Происшествия Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен

Космос Космос Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.

Авто Авто Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО К 2020 году в полисах ОСАГО может быть отменен территориальный коэффициент.

Происшествия Происшествия В Мариуполе в жилом доме произошел взрыв В одном из жилых домов в Мариуполе произошел взрыв, сообщает полиция Донецкой области Украины.

Хоккей Хоккей Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.

Происшествия Происшествия В Таиланде перевернулся туристический автобус Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде.

Политика Политика Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.

Политика Политика Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой» В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.

Хоккей Хоккей Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет в девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.

Кино Кино Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Спорт Спорт Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Хоккей Хоккей Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019 По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.

Политика Политика Умер бывший глава Пентагона Браун Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.

Политика Политика СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым

Армия и оружие Армия и оружие На побережье моря Лаптевых построят военный городок В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.

Происшествия Происшествия Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в Магнитогорске

Общество Общество Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.

Происшествия Происшествия В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.

Политика Политика Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.

Общество Общество Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».

Хоккей Хоккей Костин: никого не хотел оскорбить, жест получился автоматически После начала матча когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня этот жест автоматически получился.

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Религия Религия 6 января православные отметят Рождественский сочельник Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно Спасенный в Магнитогорске 10-месячный Ваня Фокин снят с аппаратов искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно, сообщает РИА «Новости»со ссылкой официального представителя Минздрава России Максима Радецкого.

Политика Политика Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.