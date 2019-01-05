Футбол

Фабрегас попрощался с болельщиками «Челси»
Soccer.ru
вчера в 14:03

Челси — Ноттингем Форест
2 – 0
Матч завершён
Кубок Англии, 1/32 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
41′
Рубен Лофтус-Чик
Эден Азар
42′
Альваро Мората
49′
57′
Мэттью Кэш
Джо Лолли
Альваро Мората
59′
67′
Джек Колбэк
Альваро Мората
Сесар Аспиликуэта
74′
Сеск Фабрегас
Н'Голо Канте
85′
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, вероятно, провел свой последний матч за лондонский клуб. После поединка против "Ноттингем Форест" болельщики "синих" тепло попрощались с испанцем, который близок к переходу в "Монако".
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