Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-МариноRT на русском вчера в 10:50

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

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