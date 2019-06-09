Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-МариноRT на русском 10:50
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Энергетика
«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Число задержанных протестующих в Казахстане достигло почти 500 человек
Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Футбол
Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»
Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Политика
Зачем парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
В субботу, 8 июня, парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». Об этом сообщает Radio Chisinau.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Политика
Молдавия вступила в досрочное двоевластие
Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор
Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
США перебросили на авиабазу Кшесины в Польше самолет EC-130H Compass Call, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Единоборства
Сехудо вышел на бой с Мораесом с травмой ноги
Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо вышел на бой с Марлоном Мораесом с травмой ноги.
Обновлено в 13:51
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Здоровье
В России родственников начнут пускать в реанимацию
В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
Обновлено в 02:22
Футбол
Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Названы три самых полезных завтрака
Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Кино
В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»
Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
Обновлено в 14:12
Общество
Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице «ВКонтакте»
Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04