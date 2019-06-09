Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-МариноRT на русском 10:50

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Фабрегас пошутил над Головиным после матча сборных России и Сан-Марино

Советский спорт11:27

"9 голов, а ты не забил ни одного?" Фабрегас потроллил Головина

Спорт-Экспресс10:25

Сеск Фабрегас — Головину: «Дружище, у вашей команды девять голов, а ты ни разу не отличился?»

Матч ТВ10:44

«Ты не забил ни одного?» Фабрегас подколол Головина после разгромной победы России над Сан-Марино

Sport24.ru10:31

Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино

Нева Спорт11:17

Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?

Чемпионат10:16

Фабрегас – Головину: «9 голов, а ты не забил ни одного?»

Sports.ru10:46
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Количество задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате участников несанкционированных митингов против выборов президента Казахстана составляет около 500 человек.
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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

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Т. Азар: Эден осуществил свою мечту, перейдя в «Реал»

Напомним, что 28-летний Эден Азар перешёл в «Реал» за € 100 млн. Он выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.
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Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
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Происшествия

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Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Политика

Зачем парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»

В субботу, 8 июня, парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве». Об этом сообщает Radio Chisinau.
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Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

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Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Спорт

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Обновлено в 07:55
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Политика

Молдавия вступила в досрочное двоевластие

Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.
Обновлено в 12:41
Гаджеты

Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор

Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций

США перебросили на авиабазу Кшесины в Польше самолет EC-130H Compass Call, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Единоборства

Сехудо вышел на бой с Мораесом с травмой ноги

Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо вышел на бой с Марлоном Мораесом с травмой ноги.
Обновлено в 13:51
Футбол

Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Здоровье

В России родственников начнут пускать в реанимацию

В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
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Футбол

Гончаренко рассказал, стоит ли Чалову уезжать в Европу

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.
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Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
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Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
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Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Кино

В Сочи прошла церемония открытия фестиваля «Кинотавр»

Андрей практически ровесник фестиваля, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, как и режиссер конкурсного фильма Ян Гэ, в котором он снимался.
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Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице «ВКонтакте»

Основные результаты работы правительства врио губернатора Санкт-Петербурга связал с ПМЭФ.
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Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
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