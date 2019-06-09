Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-МариноRT на русском 10:50

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

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