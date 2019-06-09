Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-МариноRT на русском 10:50

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Фабрегас пошутил над Головиным после матча сборных России и Сан-Марино

Советский спорт11:27

Фабрегас — Головину: твоя команда забила 9 мячей, а ты и гола не забил?

Чемпионат10:16

Сеск Фабрегас — Головину: «Дружище, у вашей команды девять голов, а ты ни разу не отличился?»

Матч ТВ10:44

«Ты не забил ни одного?» Фабрегас подколол Головина после разгромной победы России над Сан-Марино

Sport24.ru10:31

"9 голов, а ты не забил ни одного?" Фабрегас потроллил Головина

Спорт-Экспресс10:25

Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино

Нева Спорт11:17

Фабрегас – Головину: «9 голов, а ты не забил ни одного?»

Sports.ru10:46
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