Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует ГоловинуРИА Новости 08:01
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Тоттенхэм»
Футбольный клуб «Ливерпуль» уверенно переиграл команду «Тоттенхэм Спур» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:15
Футбол
Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»
На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Спорт
Эквадорец Карапас стал победителем велогонки Джиро д’Италия
Эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке Джиро д'Италия.
Обновлено в 11:20
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
Обновлено в 10:43
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант
Обновлено в 09:58
Космос
Инопланетяне массово переселяются на Землю: поразительные кадры со всех уголков планеты
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16