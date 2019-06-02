Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует ГоловинуРИА Новости 08:01

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Сеск Фабрегас: «Головин понятия не имеет, что я отдал бы все, чтобы быть таким же»

Матч ТВ08:22

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

РИА Новости08:01

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Спорт-Экспресс06:59

Фабрегас: Головин понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же

Чемпионат07:18

Фабрегас: «Я уже не могу как Головин. Все отдал бы, чтобы стать таким, как он»

Sport24.ru07:18

Фабрегас признался, что уже не может наносить такие же удары по мячу, как Головин

ТАСС07:47

Фабрегас: я бы всё отдал, чтобы стать таким же, как Головин

Sport.ru07:58
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Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Свердловской области при пожаре в квартире погибли пять человек

Обновлено в 10:46
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Тоттенхэм»

Футбольный клуб «Ливерпуль» уверенно переиграл команду «Тоттенхэм Спур» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:15
Футбол

Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»

На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Спорт

Эквадорец Карапас стал победителем велогонки Джиро д’Италия

Эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке Джиро д'Италия.
Обновлено в 11:20
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей

Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Политика

В Харькове снесли бюст маршала Жукова

Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика

В Госдуме предложили уволить Сердюкова

Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено в 10:43
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Общество

На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

Обновлено в 09:53
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Космос

Инопланетяне массово переселяются на Землю: поразительные кадры со всех уголков планеты

Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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