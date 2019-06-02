Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует ГоловинуРИА Новости 08:01
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара
Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов поделился теплым фото с племянницами
Вчера шоумен побывал в родном городе Балтийске Калининградской области и встретился там с любимыми племянницами.
Обновлено в 06:30
Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Происшествия
Взрывы на заводе в Дзержинске произошли в тротиловом цехе
Взрывы на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли в цехе по производству тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
Обновлено в 08:21
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Футбол
Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Происшествия
После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках
После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по объему рынка новых пикапов
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть машину летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал в интервью iReactor, как часто и для чего нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:30
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено 31 мая в 02:30
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Появилось видео полета новейшей ядерной ракеты Китая
Пуск был замечен множеством очевидцев, а полет ракеты появился на видео в сети.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов победил "Тоттенхэм" (2:0).
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Амосов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Депутат Заксобрания Михаил Амосов 2 июня подал документы в Горизбирком для участия выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за бывшего мужа российской модели
Продюсер Дмитрий Рассам 1 июня отпраздновал в Монако свадьбу с некоронованной принцессой этого карликового государства Шарлоттой Казираги.
Обновлено в 07:29