Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»
Бомбардир.ру
10:59

С 2003 по 2007 год 31-летний футболист вместе с главным тренером «Монако» Тьерри Анри играл в «Арсенале». Сейчас за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Контракт Фабрегаса с лондонцами истекает в июне 2019 года.
Бомбардир.ру10:59

Подробнее о событии

Фабрегас может стать партнером Головина по «Монако»

Вести.Ru12:43

Фабрегас зимой может перейти в «Монако»

Советский спорт12:20

СМИ: Полузащитник «Челси» Фабрегас может стать одноклубником Головина

RT на русском11:49

Фабрегас может стать одноклубником Головина

Газета.Ru10:46

«Монако» включился в борьбу за Фабрегаса

Чемпионат10:41

«Монако» попробует подписать Фабрегаса

Soccer.ru10:41

СМИ: Фабрегас может стать одноклубником Головина в «Монако»

Спорт-Экспресс09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.
Обновлено в 13:59
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Алексом Сандро

Обновлено в 10:51
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

Футболист «Ростова» Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА

Футболист "желто-синих" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию категории "А". Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку

Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»

Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
Обновлено в 12:30
Футбол

«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

Обновлено в 00:28
Футбол

Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 14:25
ещё по теме
Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как игрок, который быстрее всех отдал 100 голевых передач.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное