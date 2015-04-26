Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»
Бомбардир.ру
10:59

С 2003 по 2007 год 31-летний футболист вместе с главным тренером «Монако» Тьерри Анри играл в «Арсенале». Сейчас за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Контракт Фабрегаса с лондонцами истекает в июне 2019 года.
Бомбардир.ру10:59

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Фабрегас может стать партнером Головина по «Монако»

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Спорт-Экспресс09:43

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

Бомбардир.ру10:59
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Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как игрок, который быстрее всех отдал 100 голевых передач.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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