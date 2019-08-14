Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1Чемпионат вчера в 15:34
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира. Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа.
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Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
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Культура
Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданство
Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
На Московском шоссе в аварии разбились двое подростков
В результате на месте скончались двое подростков 2001 года рождения.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
АвтоВАЗ выпустит две новые версии Lada Granta
«АвтоВАЗ» сертифицировал две новые версии LADA Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено вчера в 07:35
Культура
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Приказ № 345 получил широкую огласку, поскольку обновленный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников (список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах) сократился более чем на треть — с почти 1,4 тыс. наименований до 863.
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено 13 августа в 10:11
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус
В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
За ночь пропавшего в Омской области Колю Бархатова так и не нашли
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено вчера в 07:20
Киберспорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн
Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна
В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава за 2013 год.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье
Стоматолог рассказала о фатальной ошибке во время чистки зубов
Американский стоматолог Грей Вершинина рассказала о фатальной ошибке большинства людей.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Иосиф Пригожин застыдил столичных митингующих: "Работать не пробовали?"
Уличные протесты лета 2019 года в Москве продолжают вызывать бурную реакцию Интернета.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
До недавнего времени дом, в котором решил жить Бондарчук с Паулиной, называли одним из самых лучших в Москве.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот»
Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено вчера в 03:27
Авто
Более половины российских авто могут попасть под запрет по старости
Обновлено вчера в 07:56