Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира. Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа.

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

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