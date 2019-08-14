Футбол

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1Чемпионат вчера в 15:34

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира. Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа.
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Фабрегас дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

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Sportbox.RUвчера в 15:54

Фабрегас дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

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Сеск Фабрегас получил дисквалификацию на три матча

Soccer.ruвчера в 15:17

Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча Лиги 1. Его удалили в 1-м туре после использования VAR

Sports.ruвчера в 15:16

Одноклубник Головина получил дисквалификацию на три матча

Матч ТВвчера в 15:54
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