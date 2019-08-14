Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1Чемпионат вчера в 15:34
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира. Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов
Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот»
Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики
Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути.
Обновлено в 01:51
Технологии
В России появился новый способ телефонного мошенничества
В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
Обновлено 13 августа в 01:42
Происшествия
Полиция задержала стрелка в Филадельфии
Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Полицейский госпитализирован после нападения в Москве
Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Экономика
Подсчитаны возможные потери США от эскалации в торговой войне
«По оценкам команды нашего института, введение дополнительного тарифа в размере десяти процентов на китайский импорт общей стоимостью порядка 300 миллиардов долларов приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 процентных пункта, увеличению индекса потребительских цен на 0,16 процентных пункта и сокращению социального обеспечения на 8,2 миллиарда долларов», — отметил Фэн.
Обновлено в 01:52
Кино
Звезда Disney начала снимать порно
Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
Обновлено в 01:08
Авто
Владельцам старых машин Mercedes заплатят по 3 000 евро
Переоборудование старых E220 и Е250 под актуальный стандарт Евро-5 обойдётся как раз в 3 тысячи евро.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
ВМФ России признали «невыездным»
В январе этого года первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине.
Обновлено в 00:48
Политика
Тринадцать штатов США оспорили в суде новый миграционный закон Трампа
Тринадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за нового закона, ограничивающего предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом.
Обновлено в 01:09
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Под Лугой водитель иномарки сбил двух женщин с грудными детьми
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, водитель иномарки, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
Обновлено вчера в 14:22