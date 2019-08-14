Футбол

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1Чемпионат вчера в 15:34

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира. Напомним, Фабрегас получил красную карточку за фол на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа.
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Фабрегас дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 16:04

Одноклубник Головина получил дисквалификацию на три матча

Sportbox.RUвчера в 15:54

Фабрегас дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 15:34

Сеск Фабрегас получил дисквалификацию на три матча

Soccer.ruвчера в 15:17

Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча Лиги 1. Его удалили в 1-м туре после использования VAR

Sports.ruвчера в 15:16

Одноклубник Головина получил дисквалификацию на три матча

Матч ТВвчера в 15:54
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Политика

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Происшествия

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

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Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

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Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики

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В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
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В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
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Полицейский госпитализирован после нападения в Москве

Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
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Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
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Тринадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за нового закона, ограничивающего предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом.
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Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
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Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Под Лугой водитель иномарки сбил двух женщин с грудными детьми

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