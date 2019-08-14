Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матчаСпорт-Экспресс вчера в 14:45
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника "Лиона" Лео Дюбуа.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Футбол
Перишич: в последние годы в Лиге чемпионов постоянно побеждают хорваты
Напомним, в последний раз „Бавария“ выиграла Лигу чемпионов в 2013 году.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Госдуме ответили на обвинения Болтона в краже технологий
Ранее помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Россия якобы ворует американские технологии, связанные с созданием гиперзвукового оружия Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой якобы пытается украсть Россия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Пассажирка загоревшегося А-321 рассказала, как пилот спас жизни находившимся в самолете
Обновлено в 01:48
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 02:50
Кино
Нил Бломкамп покинул пост режиссера фильма «Робокоп возвращается»
Бломкамп, в отличие от других режиссеров, планировал снять продолжение именно первого «Робокопа».
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Пугачеву оштрафуют из-за забора
Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:43
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии
Новый алгоритм найдет источник запрещенной информации
Российские ученые создали алгоритм для поиска источников запрещенной и экстремистской информации, позволяющий находить распространителей контента такого рода за считанные минуты.
Обновлено в 04:03
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave
Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 13 августа в 03:02
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Футбол
Цорн прокомментировал слухи, что Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи, согласно которым новым наставником команды после Олега Кононова может стать нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 04:30