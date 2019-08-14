Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матчаСпорт-Экспресс вчера в 14:45
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника "Лиона" Лео Дюбуа.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год.
Обновлено в 03:50
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321
Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1". Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит.
Обновлено в 06:43
Музыка
«Связной» назначил фронтмена группы Little Big креативным директором
Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства «Связного» после публикации нового выпуска «Трэш лото» на Youtube-канале «Кликклак» – продакшен студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле
Обновлено в 05:45
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено в 07:13
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.
Обновлено в 07:57
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о подготовке программы поддержки заемщиков-физлиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих возможности погашать задолженность.
Обновлено в 07:37
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации.
Обновлено 13 августа в 23:15
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Авто
УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Корейский фанат прилетел в Стокгольм, чтобы задать Роналду один вопрос
Корейский болельщик Квак-Джи Юк специально отправился в Швецию, чтобы встретиться с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:37
Общество
В Удмуртии пасечникам могут возместить потери из-за гибели пчёл
Документ улучшит взаимодействие пчеловодов с сельхозпроизводителями — права и обязанности законодательно будут установлены у каждой из сторон, заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.
Обновлено в 06:49
Футбол
РФС может дисквалифицировать тренера «Рубина» на три матча
Российский футбольный союз (РФС) выслал предупреждение старшему тренеру "Рубина" Роману Шаронову за превышение полномочий и исполнение обязанностей главного тренера.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00