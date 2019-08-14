Футбол

Фабрегас дисквалифицирован на три матчаСпорт-Экспресс вчера в 14:45

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника "Лиона" Лео Дюбуа.
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Фабрегас дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 16:04

Одноклубник Головина получил дисквалификацию на три матча

Матч ТВвчера в 15:54

Фабрегаса дисквалифицировали на три матча

Евро-футбол.рувчера в 15:02

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 15:34

Сеск Фабрегас получил дисквалификацию на три матча

Soccer.ruвчера в 15:17

Одноклубник Головина получил дисквалификацию на три матча

Sportbox.RUвчера в 15:54

Фабрегас дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспрессвчера в 14:45
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
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Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео

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"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
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Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства «Связного» после публикации нового выпуска «Трэш лото» на Youtube-канале «Кликклак» – продакшен студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big.
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Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

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Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
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Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам

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Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.
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Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
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