Футбол
Фабрегас желает перейти в «Монако»
Фабрегас желает перейти в «Монако»Евро-футбол.ру01:29
Испанский хавбек Сеск Фабрегас близок к уходу из "Челси" и трансферу в "Монако". Как сообщает L'Equipe, переход может быть оформлен уже на следующей неделе.
Евро-футбол.ру01:29
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца
Обновлено в 03:29
Происшествия
Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство
Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске достигло 16
В МЧС России сообщили, что число жертв при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске достигло 16, передает ТАСС.
Обновлено в 02:58
Происшествия
При взрыве маршрутки в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Живого попугая вытащили из-под завалов в Магнитогорске
Живого попугая вытащили в среду, 2 января, из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 03:22
Политика
NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается
Обновлено в 03:41
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 16 человек
По последним данным, число погибших увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни
«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили
Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки
Специалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ, о чем ранее писали СМИ.
Обновлено в 00:06
Космос
Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы
Межпланетный зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule (2014MU69), который находится на границе Солнечной системы.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске
Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Общество
Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с углем сошли с рельсов
Жуткая авария произошла в Свердловской области, более 10 вагонов с углем сошли с рельсов.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08