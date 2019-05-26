Футбол
Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»Sports.ru 11:57
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
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Происшествия
В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла
Обновлено в 04:53
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Экономика
Эксперт: Дефолт Украины неизбежен, чем раньше Зеленский его объявит, тем лучше для него
Прислушается ли Зеленский к совету Коломойского объявить дефолт, как 4 года назад сделала Греция и прекратит ли незалежная на время отдавать украинские долги западным богатым дядям-кредиторам - об этом мы спросили известного политолога Ростислава Ищенко.
Обновлено в 10:33
Политика
Против антироссийской истерии выступил французский депутат
Нормализовать отношения с Россией призвал депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар в обращении к главе МИД Франции 25 мая, опубликованном на сайте парламента Франции.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара
Обновлено в 15:03
Футбол
В Петербурге «Зенит» отметит День города парадом чемпионов
Футбольный клуб Петербурга "Зенит" отметит в родном городе победу в российской Премьер-лиге парадом чемпионов.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Политика
Морской трибунал ООН встал на сторону Украины
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В Литве ждут начала второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве).
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Футбол
ФК «Оренбург» победил «Спартак» в последней игре сезона
Обновлено в 09:57
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Музыка
Отец Децла ответил на покаяние Тимати
Продюсер Александр Толмацкий, отец Децла, прокомментировал проект рэпера Тимати, который посвятил трибьют покойному артисту.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Культура
Олег Басилашвили представил новую книгу в Петербурге
Как признался сам Басилашвили, в книге он хотел разобраться, что в настоящее время происходит в мире и в стране.
Обновлено в 16:16
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С
В четверг стало известно, что истребитель F-16C, принадлежащий 64-й эскадрилье «Агрессор» американских ВВС, которая базируется в штате Невада в США, перекрасили в «цифровой» камуфляж российского Су-57.
Обновлено в 10:36
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
«Может быть, они просто устали наряжаться в очень красивые платья?»: Лена Ленина выносит вердикт звездам в Каннах
72-й Каннский кинофестиваль подошел к концу, а вместе с ним и модное ревью Лены Лениной.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00