Футбол
Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»Sports.ru 11:57
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
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Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
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Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Британцам предложили отказаться от газонов ради спасения пчел
В качестве компромиссной меры британцам предложена акция «Нескошенный май» — не стричь газоны если не все лето, то хотя бы в месяц самого интенсивного цветения, пишет Independent.
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Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei
Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
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Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
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Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
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В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия
В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
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Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения испытаний
Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив в воскресенье, 26 мая, для прохождения заводских испытаний.
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Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила.
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В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек
В результате нападения на католическую церковь на севере Буркина-Фасо погибли не менее трех человек.
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Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
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Футбол
Первый матч пройдет на стадионе «Динамо» 26 мая
На "ВТБ Арене" 26 мая пройдет первый после реконструкции стадиона футбольный матч.
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Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
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Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
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