Футбол

Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»Sports.ru 11:57

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
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Спортивный директор «Ювентуса»: У нас даже мыслей не было приглашать Гвардиолу

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Спортивный директор «Ювентуса» опроверг информацию о переговорах с Гвардиолой

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Спортивный директор «Ювентуса» заявил, что клуб не контактировал с Гвардьолой

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Спортивный директор «Ювентуса»: «Мы не контактировали с Гвардиолой»

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