Футбол

Фабио Квальярелла: «„Сампдория“ дала мне пережить вторую молодость»Спорт-Экспресс 05:34

36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла рад пережить вторую молодость, сообщает Football Italia. В текущем сезоне форвард принял участие в 32 матчах "Сампдории", забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Квальярелла: «Я переживаю вторую молодость»

Soccer.ru06:21

Фабио Квальярелла: «„Сампдория“ дала мне пережить вторую молодость»

Спорт-Экспресс05:34

Квальярелла: «„Сампдория“ подарила мне вторую молодость и вернула в сборную Италии»

Sport24.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Обновлено в 05:41
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Общество

Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Космос

В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан

ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Общество

Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке

Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Авто

Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Хоккей

Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»

Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
Кино

Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет в Петербург

Фестиваль пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

В Греции появился еще один ребенок от трех родителей

Остальные гены (более 99 процентов) ребенок наследует от ядерной ДНК родителей.
Обновлено в 07:17
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Прокурор поддержал перевод Майкла Калви под домашний арест

Прокурор одобрил ходатайство следствия о переводе основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
Обновлено в 07:22
Экономика

«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад

Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Кино

На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве

Кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля Документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым" будет показан на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина

Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Политика

Дебаты между Зеленским и Порошенко могут пройти дистанционно

Поскольку Порошенко намерен 19 апреля быть в студии национального общественного телевидения Украины, а Зеленский — на стадионе «Олимпийский», можно устроить дебаты в прямом эфире, организовав телемост.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено вчера в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступает за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное