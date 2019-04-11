Футбол
Фабио Квальярелла: «„Сампдория“ дала мне пережить вторую молодость»Спорт-Экспресс 05:34
36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла рад пережить вторую молодость, сообщает Football Italia. В текущем сезоне форвард принял участие в 32 матчах "Сампдории", забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.
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