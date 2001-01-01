Футбол
Фабио Капелло назвал сильные стороны СемакаСпорт-Экспресс вчера в 23:59
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" назвал сильные стороны главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в этом сезоне.
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Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В центре Кабула прогремел мощный взрыв
Обновлено в 03:25
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
Доставка из интернет-магазинов в России может подешеветь
Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов и ресторанов может существенно снизиться.
Обновлено в 00:38
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Экономика
Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает
"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы
Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая
Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы
"США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой", - подчеркнул Болтон. Ранее сообщалось, что Венесуэла призвала США к диалогу.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25