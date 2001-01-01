Футбол
Фабио Капелло назвал сильные стороны СемакаСпорт-Экспресс вчера в 23:59
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" назвал сильные стороны главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Сине-бело-голубые стали чемпионами России в этом сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры
Сегодня в Перми были эвакуированы несколько торговых центров. Причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Политика
Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Сводит с ума женщин всего мира: Энрике Иглесиас празднует 44-летие
Обновлено вчера в 19:27
Авто
Альтернативная версия Toyota Corolla 2019 стала спортивнее
Спортивный пакет Toyota Levin включает в себя усовершенствованную подвеску, заниженный на 20 мм клиренс, современную оптику, новую радиаторную решетку и стильные 17-дюймовые колесные диски, обутые в спортивную низкопрофильную резину.
Обновлено в 02:06
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Авто
Владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Владельцы кроссоверов ежегодно тратят на топливо на 12% больше, нежели хозяева седанов, хэтчбеков и универсалов с соизмеримыми габаритами.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Политика
В Кремле отреагировали на открытие памятника Сталину в Новосибирске
Представитель президента РФ Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, где прокомментировал открытие памятника Сталину, который появится в Новосибирске ко Дню Победы.
Обновлено в 05:57
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты
Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Хакеры взломали и ограбили одну из крупнейших криптобирж Binance
Хакеры взломали одну из крупнейших в мире криптобирж Binance 7 мая.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Белгорода в Калининград из-за задымления
На борту воздушного судна находились 36 пассажиров Самолет Bombardier CRJ20 компании "Руслайн", выполнявший рейс Белгород-Калининград, не смог взлететь из-за задымления в салоне, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00