Футбол
Фабио Капелло: «Неймару не хватает скромности»Матч ТВ 03:04
Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара, который хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.
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Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
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