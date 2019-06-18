Футбол
Капелло рассказал, чего не хватает НеймаруЕвро-футбол.ру вчера в 13:29
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил своё мнение по поводу бразильского нападающего Неймара.
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Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе
Советский спортвчера в 14:29
Капелло: «Мне нравится Неймар, но он нескромный футболист. С ним что-то случилось»
Sport24.ruвчера в 12:31
Капелло: «Мне нравится Неймар, но с ним что-то случилось. Он много думает о бизнесе»
Sport.ruвчера в 13:28
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезон
«Ростов» представил общественности новые комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Недвижимость
В Москве число ипотечных кредитов с начала года выросло на 17%
"Управлением Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 35 627 договоров ипотечного жилищного кредитования – на 17% выше аналогичного периода прошлого года (30 444) и в два раза больше, чем за первые пять месяцев 2017 года (16 762)", - отмечается в нем.
Обновлено в 02:29
Общество
Минтранс и участники авиаотрасли займутся безопасностью
О совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлот», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого».
Обновлено в 03:07
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400
В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 02:51
Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Больница имени С.З. Фишера вновь оказалась в центре скандала
Медицинская помощь больным, поступающим со всего Заволжья, оказывается в полном объеме, – уточнили в ведомстве.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Цыгане из скандальной Чемодановки на время приехали в Волгоград
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
В России стали чаще покупать водку в маленькой таре
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21