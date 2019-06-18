Футбол

Капелло рассказал, чего не хватает НеймаруЕвро-футбол.ру вчера в 13:29

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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил своё мнение по поводу бразильского нападающего Неймара.
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Капелло рассказал, чего не хватает Неймару

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