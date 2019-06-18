Футбол
Фабио Капелло: «Неймару не хватает скромности»Матч ТВ 03:04
Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара, который хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.
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Капелло: Неймару не хватает скромности. Тот же Месси больше думает о футболе
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