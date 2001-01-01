Футбол
Фабио Капелло: «Дзюба повзрослел»Спорт-Экспресс вчера в 22:59
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "СЭ" отметил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба повзрослел. По его словам, нападающий заслужил первое в карьере чемпионство в России.
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Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено 06 мая в 02:49
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
Акция «Бессмертный полк» четвёртый год подряд прошла в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии
С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Летчику Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено вчера в 14:26
Интернет
Twitter разрешил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Иран частично прекращает выполнение ядерной сделки
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.
Обновлено в 01:17
Технологии
Медики научились лечить донорское легкое прямо в процессе пересадки
Медики разработали методику починки легкого в промежутке между удалением у донора и пересадкой реципиенту.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео
Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
В двух районах Приангарья ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС введен в двух районах Иркутской области в связи со сложной пожароопасной обстановкой, ночью 8 мая из-за угрозы населенным пунктам были эвакуированы жители двух поселков, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:32
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Общество
Осипов задекларировал 5,1 млн руб дохода за 2018 год
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отчитался о доходах за 2018 год. Глава региона задекларировал 5,1 млн рублей.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Самый мощный в мире суперкомпьютер построят на чипах AMD
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Дочь Хита Леджера резко выросла и располнела
13-летняя Матильда выглядит старше своего возраста. Дочь Хита Леджера и Мишель Уильямс редко появляется на публике.
Обновлено вчера в 23:44