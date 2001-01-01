Футбол
Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью остался доволен победой над "Вулверхэмптоном" в матче 18-го тура чемпионата Англии (2:0). Бразилец отметился голевой передачей.
Спорт-Экспресс19:18
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