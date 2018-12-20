Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Financial One
08:51

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии. Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии.
Financial One08:51

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Рейтинг ФИФА: мы в конце пятого десятка. Следующий чемпионат мира пройдет без России?

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Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

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Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

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Сборная России осталась на 48-м месте рейтинга ФИФА

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Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

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Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

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Декабрьский штиль. Рейтинг ФИФА. Итоговое положение-2018

Спорт уик-энд17 декабря в 18:55
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Футбол

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Футбол

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Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
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«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

Руководство клуба предоставит Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему манкунианцев, 50 миллионов фунтов стерлингов.
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Судьба Насри в «Вест Хэме» решится на следующей неделе

Сообщается, что будущее полузащитника Самира Насри в "Вест Хэме" решится на следующей неделе.
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Футбол

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Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
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Клаудио Раньери: «Моуринью и Конте – это сердце футбола»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился мнением об уходе Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».
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