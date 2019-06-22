FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British SteelКоммерсантъ 14:40

Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel

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