Финансы
FT сообщила о росте риска валютной войны США и КитаяГазета.Ru 06 августа в 10:52
The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг. После того как противостояние между США и КНР обострилось и курс юаня снизился, увеличивается риск того, что американский президент Дональд Трамп его сделает.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за валютной войны между КНР и США пострадала Россия, потеряв 1,8 миллиарда долларов из резервов
Банки Сегоднявчера в 03:21
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
ДТП с автобусом под Новороссийском. Открыта горячая линия
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с автобусом под Новороссийском погибли четыре человека, более 30 пострадали.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено 06 августа в 07:34
Политика
В Киргизии началось заседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности началось в четверг в Киргизии на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Транспорт
«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
ЦИК отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации
Центральная избирательная комиссия не удовлетворила жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в регистрации ее в качестве кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва.
Обновлено вчера в 08:04
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Джон Хантсман, посол США в России, подал в отставку
Сегодня, 6 августа, издание «The Salt Lake Tribune» сообщила что Джон Хантсман (являющийся послом США в России) написал заявление об отставке.
Обновлено 06 августа в 14:59
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Игры
В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов
Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.
Обновлено вчера в 12:51
Музыка
Певица Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss»
Певица исландского происхождения Бьорк выпустила новый клип на песню «Losss». Видео опубликовано на YouTube канале исполнительницы.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Греции
Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено вчера в 20:08