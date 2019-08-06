Финансы
FT сообщила о росте риска валютной войны США и КитаяГазета.Ru вчера в 10:52
The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг. После того как противостояние между США и КНР обострилось и курс юаня снизился, увеличивается риск того, что американский президент Дональд Трамп его сделает.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое
Неделю назад легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле итальянского города Алессандрия.
Обновлено в 03:14
Спорт
В Dota 2 объединили одиночный и командный рейтинг
Компания Valve объединила групповой и одиночный рейтинг в Dota 2. Также в игру добавлен подбор по ролям, доступный всем желающим.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Футбол
Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба может стать президентом Федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Обновлено в 06:17
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Тренер Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге
Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе и самбо Валерий Дербин, которого экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев называл примером для своего сына, погиб в ДТП в Петербурге во вторник вечером.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Apple осталась лидером рынка «умных» часов
Обновлено в 07:33
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Кино
Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»
Студия Disney объявила о намерении снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе
Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Ядерную войну больше ничего не сдерживает: американский политик заявил, что решение проблемы кроется в США
«Говоря откровенно, по моему мнению, после 2020 – 2021 годов впервые в истории не будет ничего, что могло бы удержать нас от применения ядерного оружия», — признал политический деятель.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Борис Корчевников с друзьями попал в автомобильную аварию
Обновлено в 06:28
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Экономика
«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»
Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных.
Обновлено в 02:41
Музыка
В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева
Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36