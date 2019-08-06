The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг. После того как противостояние между США и КНР обострилось и курс юаня снизился, увеличивается риск того, что американский президент Дональд Трамп его сделает.

FT сообщила о росте риска валютной войны США и Китая

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Происшествия В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.

Политика Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Политика В Киргизии началось заседание Совета безопасности Заседание Совета безопасности началось в четверг в Киргизии на фоне произошедших в селе Кой-Таш Чуйской области беспорядков.

Армия и оружие Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник» Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Политика В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.

Происшествия В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.

Общество Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Шоу-бизнес Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.

Политика Эрдоган о браслетах Зеленского с именами «пленных» моряков: Так места на руках не хватит Эрдоган, выслушав спич Зеленского, отметил, что «если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит», давая понять, что если Украины будет позволяет себе провокации с нарушением государственных границ, то могут появляться и новые браслеты.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Происшествия Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Происшествия Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Экономика Крым расторг инвестконтракт по одному из крупнейших винных проектов Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.