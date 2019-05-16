Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского мостаРБК 02:31
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
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Рейд в Керченском проливе: как российские пограничники досматривают суда
РИА Новости Крымвчера в 10:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Политика
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика
Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД
2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Авто
В Сети появился тизер электрокара Skoda Citigo
Обновлено в 07:25
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Обновлено в 07:38
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала вора при помощи фотографии актера
В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов использовали для задержания мужчины, который украл в магазине пиво, фотографию актера Вуди Харрельсона.
Обновлено в 07:38
Экономика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России
Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Кассир похитила 28 миллионов рублей из банкоматов во Владивостоке
Сотрудница одного из кредитных учреждений в столице Приморского края за месяц похитила у банка 28 миллионов рублей, передает ФАН.
Обновлено в 05:01
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца
Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Технологии
AliExpress будет доставлять посылки в «Пятерочку»
По состоянию на 31 марта текущего года в управлении ритейлера находится 14799 магазинов, из которых 13917 – принадлежат сети «Пятерочка», 711 магазинов «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель».
Обновлено в 09:05
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Космос
Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС
Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
В России хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора
В России к началу лета хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора, поскольку установленные нормативы постепенно устаревают.
Обновлено вчера в 17:50