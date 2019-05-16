Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского мостаРБК 02:31
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
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Рейд в Керченском проливе: как российские пограничники досматривают суда
РИА Новости Крымвчера в 10:55
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Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:59
Общество
Парадный вход в Исторический музей на Красной площади откроется 1 июня
Парадный вход в Государственный исторический музей с Красной площади откроется 1 июня, сообщила пресс- служба ГИМ.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что не встает по ночам к младшей дочери
У пары подрастают дочери Арианна и Маша. Младшая девочка появилась на свет 20 августа 2018 года.
Обновлено в 06:25
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Лавров впервые за пять лет встретился с главой МИД Польши
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой польского МИДа Яцеком Чапутовичем на сессии Комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ), которая прошла в Хельсинки.
Обновлено в 06:59
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Игры
Стали известны даты выхода игр Quantic Dream на PC
Компания Quantic Dream выпустила ролик, посвященный выходу Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на PC.
Обновлено в 07:43
Футбол
Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым
Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Здоровье
Альметьевцы смогут проверить родинки в День диагностики меланомы
Альметьевский кожвендиспансер приглашает на «День диагностики меланомы» в понедельник, 20 мая, с 8.30 до 15.00 в 211 кабинете.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Порошенко забыл сообщить, что уволил своего советника Медведева
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Олега Медведева 3 мая, однако соответствующий указ появился на сайте Порошенко спустя две недели.
Обновлено в 07:49
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24