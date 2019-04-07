Экономика
FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономикиКоммерсантъ 17:58
Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings. Схожие процессы последние полгода происходят в США, Китае и Европе.
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