Экономика

FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономикиКоммерсантъ 17:58

Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings. Схожие процессы последние полгода происходят в США, Китае и Европе.
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FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики

Коммерсантъ17:58

The Financial Times: мировая экономика замедлила рост

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FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

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