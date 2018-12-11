Экономика
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банкаРоссийская газета03:16
Ранее сделка обсуждалась с итальянским банком UniCredit с тем же результатом. Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times информацию о возможной продаже кредитной организации, заявив, что сейчас подобные планы выглядят нереалистично.
Российская газета03:16
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Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками.
— Петр Авен, российский предпринимательBFM.ru 05:22
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Экономика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено в 06:01
Экономика
Госдума повысила МРОТ с 1 января
МРОТ повышается с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ за второй квартал 2018 года.
Обновлено в 06:11
Экономика
В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению
Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Обновлено в 06:12
Экономика
Голикова поручила проработать правовую форму внебюджетных фондов
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерству труда и представителям государственных внебюджетных фондов внести в правительство концептуальные предложения по организационно-правовой форме внебюджетных фондов в течение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 05:22
Экономика
Россия за девять месяцев увеличила производство золота на 3%
Производство золота в России за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3% — до 243 тыс. кг.
Обновлено в 06:00
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 05:12
Экономика
Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении приблизилась к 1 300 000%
Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 000%, а в годовом выражении - 1 290 000%.
Обновлено в 03:45
Финансы
Рубль в ходе торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 12 копеек — до 66,52 рубля. Курс евро снизился на 6 копеек и составил 75,61 рубля.
Обновлено в 03:49
Экономика
Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»
Обновлено в 05:02
Экономика
Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:32
Экономика
В Счетной палате предложили изменить Стратегию развития страхования
"Стратегия, принятая в июле 2013 года, устарела и нуждается в существенной корректировке", - заключают в Счетной палате.
Обновлено в 06:07
Экономика
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено в 05:48
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива
Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
Обновлено в 05:21
Экономика
Власти назвали число обманутых дольщиков в Москве
Количество обманутых дольщиков не превышает 3% от общего числа сделок, сообщил в ходе Рождественского саммита заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.
Обновлено в 06:15