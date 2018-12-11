с чего всё началось

Акционеры Альфа-банка не вели и не ведут переговоры о продаже банка, заявил газете «Ведомости» совладелец и председатель совета директоров финансовой организации Петр Авен.

Экономика Экономика Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.

Энергетика Энергетика Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.

Экономика Экономика Греф допустил изменение названия Сбербанка Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк».

Экономика Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Финансы Финансы ЦБ повысил на 12 декабря курс доллара до 66,5 рубля Банк России установил на 12 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5022 рубля, что на 26,06 копейки выше предыдущего показателя.

Экономика Экономика Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.

Экономика Экономика Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке Аудиторы Счетной палаты анализировали выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. Она была принята в июле 2013 г. Об итогах проверки Счетная палата сообщила во вторник, 11 декабря.

Экономика Экономика В России объем добытого за год золота вырос до 265 тонн За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Недвижимость Недвижимость В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%.

Экономика Экономика Schlumberger отправила ФАС список передаваемых России технологий Американская нефтесервисная компания Schlumberger отправила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России список технологий, передаваемых России как одно из условий покупки доли в российской Eurasia Drilling Company (EDC).

Экономика Экономика Экономика Германии в декабре стала привлекательнее для инвесторов Несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными.

Экономика Экономика Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.

Экономика Экономика Перспективы улучшения делового климата в РФ обсудят на конференции АСИ Программа конференции предусматривает обсуждение таких тем, как развитие деловых сообществ в регионах и формирование необходимой инфраструктуры, мер по улучшению делового климата и вызовов, с которыми приходится сталкиваться при решении этой задачи.

Экономика Экономика В Райффайзенбанке прокомментировали информацию об СМС за 700 рублей Представители Райффайзенбанка в беседе с «Известиями» прокомментировали материал «Коммерсанта», в котором утверждается, что банк взимает с клиентов 700 рублей за СМС, оповещающих о наличии задолженности перед финансовой организацией.