Финансы
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономикиРБК вчера в 11:07
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings.
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Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Общество
Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Футбол
Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году. Его может сменить Оливер Кан
Карл-Хайнц Румменигге заявил, что уйдет с поста председателя совета директоров «Баварии» по окончании сезона-2020/21.
Обновлено в 02:46
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Обновлено в 04:51
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Футбол
Сигурдссон классно поддел игроков «Спартака» после дерби
Исландский хавбек "армейцев" Арнор Сигурдссон подвёл итоги поединка против "Спартака", в частности заявив, что этот дубль стал самым важным в его профессиональной карьере и согласившись с тем, что второй гол решил судьбу встречи.
Обновлено в 02:29
Общество
Наказана матерившаяся на уроке томская учительница
В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
Обновлено в 03:18
Общество
На участках ИЖС нельзя будет выращивать фрукты и овощи
8 апреля в России начнет действовать новый Классификатор использования земельных участков.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее
Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49
Общество
Женщины назвали самые неприятные черты мужчин
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Обновлено в 05:01