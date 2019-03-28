FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономикиРБК вчера в 11:07

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Происшествия Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.

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Происшествия Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Технологии Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.

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Политика Порошенко уволил губернатора Одесской области Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.

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Здоровье В Пензенской области медикам дефицитных специальностей дадут квартиры Около 50 миллионов 600 тысяч рублей выделят из регионального бюджета на приобретение жилья для медицинских работников редких специальностей.