Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономикиРБК вчера в 11:07
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings.
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Происшествия
Челябинского «врача-вампира» отправили на лечение
В Челябинске бывшего врача-терапевта, который устроился на работу по поддельному диплому об образовании, признали страдающим психическим расстройством и отправили в психиатрический стационар.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Meizu 15 не получил ни одного обновления за год
В посте упоминается Meizu 15, но, конечно, многие другие устройства китайского производителя для глобального рынка также не получают программные обновления.
Обновлено в 04:48
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщиной
Напомним, Эммануил Виторган долгое время дружил в отцом журналистки Анатолием Собчаком, поэтому он буквально видел, как росла звезда.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках
Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Авто
Названы 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Обновлено в 00:31
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Транспорт
Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сделала фото в постели с мужчиной. И это не Брэдли Купер
Модель Ирина Шейк очень редко публикует в Инстаграм фотографии с мужем Брэдли Купером.
Обновлено в 05:47
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Здоровье
В Пензенской области медикам дефицитных специальностей дадут квартиры
Около 50 миллионов 600 тысяч рублей выделят из регионального бюджета на приобретение жилья для медицинских работников редких специальностей.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
В Сети показали рендеры смартфона-слайдера Asus с поддержкой 5G
В сети продемонстрировали рендерные изображения нового смартфона-слайдера Asus.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара
Обновлено вчера в 09:03
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33