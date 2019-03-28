Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономикиРБК вчера в 11:07
По сравнению с ноябрьским прогнозом в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%. В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.
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Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
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В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко
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Здоровье
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Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
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Ученые объяснили раскол антарктического ледника Бранта
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Обновлено в 04:05
Экономика
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Происшествия
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В сфере туризма предложено создать туристический кластер "Ворота России" во Владивостоке, а в Надеждинском районе – курортно-развлекательный комплекс "Раздолье".
Обновлено в 02:17
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
ФСИН начала проверку сотрудницы, не принимавшей на работу кандидатов с татуировками и маникюром
На минувшей неделе 21-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) не смог пройти медицинскую комиссию в военкомате, поскольку татуировки на его лице признали доказательством психического расстройства.
Обновлено в 02:05
Происшествия
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Общество
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Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
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Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»
Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
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Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
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Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
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Порошенко уволил замглавы своей администрации
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Обновлено в 03:48
Авто
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Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
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В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
Обновлено в 02:56