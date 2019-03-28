Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономикиРБК вчера в 11:07

По сравнению с ноябрьским прогнозом в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%. В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.
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Как торговая война с США бьет по экономике Китая

Газета.Ru02:01

Аналитики диагностировали «синхронное замедление» мировой экономики

Полит.ру00:30

FT предупредила о замедлении мировой экономики

Инфо24вчера в 19:34

FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики

Коммерсантъвчера в 17:58

The Financial Times: мировая экономика замедлила рост

Красная веснавчера в 13:09

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

РБКвчера в 11:07
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Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено 05 апреля в 04:50
Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Армия Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Здоровье

Пермский край отмечен в списке, где дети часто заболевают раком

Пермский край попал в список регионов, где несовершеннолетние чаще всего заболевают раком.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung

Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Наука

Ученые объяснили раскол антарктического ледника Бранта

Ученые обнаружили причину раскола ледника Бранта, который откололся от южного материка.
Обновлено в 02:24
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

Обновлено в 02:32
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Кино

Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Здоровье

«Ворота России» построят во Владивостоке

В сфере туризма предложено создать туристический кластер "Ворота России" во Владивостоке, а в Надеждинском районе – курортно-развлекательный комплекс "Раздолье".
Обновлено в 02:17
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

ФСИН начала проверку сотрудницы, не принимавшей на работу кандидатов с татуировками и маникюром

На минувшей неделе 21-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) не смог пройти медицинскую комиссию в военкомате, поскольку татуировки на его лице признали доказательством психического расстройства.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Алексей Прокопенко считает свой арест «мерой давления за прошлое»

Прокурор попросил отказать стороне защиты в изменении меры пресечения.
Обновлено в 03:29
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев

В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
Политика

Порошенко уволил замглавы своей администрации

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48
Авто

Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota

Компания Toyota является одним из лучших производителей двигателей в мире.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье

Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан

В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
Обновлено в 02:56
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