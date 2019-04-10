Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с МордашовымВедомости вчера в 15:06
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
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Аваков выступил против решения Порошенко
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Обновлено вчера в 15:51
Политика
Стали известны первые 10 решений Зеленского в случае победы на выборах
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Обновлено в 05:01
Интернет
YouTube решил выпускать интерактивные шоу
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
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Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
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Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
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Обновлено в 06:36
Общество
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Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
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Происшествия
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Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
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Авто
Первый тизер нового Bentley Flying Spur
Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00