Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с МордашовымВедомости вчера в 15:06

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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