Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с МордашовымВедомости вчера в 15:06
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным
Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Политика
Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Кино
В России начал вещание телеканал «Победа»
В России начал свое вещание новый канал «Победа», сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Представлены три новые мобильные платформы от Qualcomm
Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:27
Наука
Носимое устройство захватило раковые клетки из крови
Американские инженеры создали компактное носимое устройство, способное захватывать циркулирующие в крови клетки злокачественной опухоли для анализа.
Обновлено в 07:25
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Космос
Ученые впервые представят реальный снимок черной дыры
В среду астрономы всего мира одновременно проведут шесть пресс-конференций, на которых представят первое реальное изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon (EHT).
Обновлено 07 апреля в 04:50
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Космос
«Для создания космических городов нужен единый план»
"Генеральный план" развития орбиты станет одним из грандиозных проектов, над которым человечество будет работать в ближайшие годы.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Свидетель: Кокорин и Мамаев были или пьяные, или неадекватные по жизни
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вели себя неадекватно в кафе, где у них произошел конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 09:15
Авто
Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Космос
Программа развития группировки спутников связи войдет в ФЦП «Сфера»
В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин одобрил создание ФЦП по развитию новейшей спутниковой системы «Сфера», рассчитанной до 2030 года.
Обновлено в 08:00
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика
WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Общество
Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой
Обновлено в 06:52
Авто
Toyota запустила модель RAV4 для японского рынка
Toyota RAV4 для японского рынка получила в базовой комплектации 2,0-литровый мотор Dynamic Force, работающий совместно с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT.
Обновлено в 08:45
Спорт
СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40