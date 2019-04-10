Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»Коммерсантъ 02:39
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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