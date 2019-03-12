Политика
FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста КалвиГазета.Ru 03:38
Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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Политика
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью
Самая высокая смертность в 2018 году в России зафиксирована в Псковской и Тверской областях.
Обновлено в 05:13
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Политика
Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия
Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В администрации Рязани идут обыски и задержания
Карабасов стал и.о. главы города в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
«Роснефть» ответила на обвинения Помпео в закупке нефти у Венесуэлы
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA в обход американских санкций.
Обновлено в 05:22
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде
Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Общество
Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Экономика
Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Музыка
Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа
Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Китае решили приостановить эксплуатацию Boeing 737 Max 8
Китай объявил о временном запрете на использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях.
Обновлено 10 марта в 23:38
Происшествия
В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ
В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:57
Общество
Фридман стал самым богатым жителем Лондона
В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Спецназ ФСБ штурмом взял районный отдел МВД
Как стало известно, сотрудники ФСБ провели обыск в отделе МВД Новоусманского района Воронежской области.
Обновлено в 00:17
Общество
Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты
Государственная дума во вторник приняла закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.
Обновлено в 04:23
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные
Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.
Обновлено в 03:02
Политика
Глава МВД Украины Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что команда действующего президента республики Петра Порошенко занимается подкупом избирателей.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити»
Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега
Обновлено в 03:44
Экономика
ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами
Согласно информации РБК, в документе ЦБ говорится, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков.
Обновлено в 03:01
Общество
Названы страны с самым грязным воздухом
Обновлено в 02:06
Политика
Спикер чеченского парламента объявил кровную месть блогеру
Обновлено в 03:58
Политика
США пригрозили Германии сократить обмен разведданными из-за Huawei
США пригрозили, что сократят обмен секретной информацией в случае, если китайские компании будут принимать участие во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом
Обновлено в 05:19