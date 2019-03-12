FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста КалвиГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Политика Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.

Общество Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью Самая высокая смертность в 2018 году в России зафиксирована в Псковской и Тверской областях.

Культура Началась церемония прощания с Владимиром Этушем В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.

Происшествия В администрации Рязани идут обыски и задержания Карабасов стал и.о. главы города в сентябре 2017 года.

Происшествия Макгрегор арестован в Майами-Бич Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".

Политика «Роснефть» ответила на обвинения Помпео в закупке нефти у Венесуэлы Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA в обход американских санкций.

Происшествия В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.

Общество Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.

Экономика Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.

Музыка Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении» Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».

Происшествия В Китае решили приостановить эксплуатацию Boeing 737 Max 8 Китай объявил о временном запрете на использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях.

Происшествия В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.

Политика Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.

Общество Фридман стал самым богатым жителем Лондона В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.

Происшествия Спецназ ФСБ штурмом взял районный отдел МВД Как стало известно, сотрудники ФСБ провели обыск в отделе МВД Новоусманского района Воронежской области.

Общество Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты Государственная дума во вторник приняла закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.

Политика Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.

Происшествия В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.

Политика Глава МВД Украины Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что команда действующего президента республики Петра Порошенко занимается подкупом избирателей.

Происшествия Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити» Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.

Экономика ЦБ ограничит покупку криптоактивов неквалифицированными инвесторами Согласно информации РБК, в документе ЦБ говорится, что сделки для неквалифицированных инвесторов будут ограничены суммой передаваемых в оплату средств, совокупной стоимостью цифровых активов, стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков.