Политика

FT: Путин и Трамп 15 минут общались наедине на G20Газета.Ru 16:10

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечается, их личный разговор состоялся, когда лидеры шли к выходу из здания.
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СМИ рассказали о длительности переговоров Путина и Трампа на G20

RT на русском15:58

СМИ узнали о беседе Трампа без переводчика с Путиным на саммите G20

РБК16:16

FT утверждает, что Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика США

ТАСС16:15

FT: Путин и Трамп 15 минут общались наедине на G20

Газета.Ru16:10

Financial Times: Путин и Трамп все-таки пообщались на G20

Московский Комсомолец16:32

СМИ рассказали о неформальной беседе Путина и Трампа на G20

РИА Новости15:28

СМИ узнали подробности беседы Путина и Трампа в рамках G20

Говорит Москва15:25
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено в 09:36
Общество

В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений

В пресс-службе ведомства отметили, что разработка этих изменений в закон предусмотрена Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Обновлено в 17:49
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:28
Общество

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Политика

Британский парламент отказался переносить сроки Brexit

Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

Обновлено в 06:49
Экономика

Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества

Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.
Обновлено в 17:25
Футбол

Головин забил первый гол за «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый гол за футбольный клуб "Монако", отличившись в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Генгамом".
Обновлено в 15:53
Авто

Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей в России

Российское представительство Renault отзывает 3622 автомобиля.
Обновлено в 15:25
Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»

Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.
Обновлено в 13:50
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Общество

Суд обязал Тарасова ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов

Обновлено в 09:35
Кино

Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено в 18:10
Экономика

Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо

Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

США начали производство новых ядерных боеголовок

В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Игры

Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

Обновлено в 00:34
Экономика

«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз

Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Космос

Российские вулканы оказались угрозой для Земли

Считалось, что вулканы, располагающиеся в южных широтах, оказывают более сильное влияние на воздушную оболочку Земли, поскольку в условиях теплого климата сера дольше удаляется из стратосферы.
Обновлено в 05:50
Наука

В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля

Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Общество

В Улан-Удэ школьники весь урок просидели в противогазах за опоздание

В средней школе №58 в Улан-Удэ учитель ОБЖ заставил учеников седьмого класса в течение урока сидеть в противогазах в наказание за опоздание.
Обновлено в 00:12
Авто

Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор

Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10
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Мелания Трамп
Американская фотомодель словенского происхождения, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа.
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