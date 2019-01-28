Энергетика

FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с РоссиейРоссийская газета 08:16

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times. Трубопровод Baltic Pipe планируется протянуть с норвежских газовых месторождений через Данию в Польшу.
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Польше придется согласовывать с Газпромом прокладку газопровода Baltic Pipe

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Финмаркет03:38
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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Полиция на Украине проверяет данные о пропаже капитана судна «Норд»

Нацполиция Украины проверяет информацию об исчезновении капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко, заявил пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало.
Обновлено в 14:00
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Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха

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Общество

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King

Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
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Теннис

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Российская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги встречи первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy против австралийки Дарьи Гавриловой, передает "Советский спорт".
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Происшествия

В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь

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Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.
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Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на предупреждение Кадырова

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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.
Обновлено в 12:13
Здоровье

Два очага заболевания корью зарегистрированы в московских школах

Два очага острого инфекционного заболевания - кори зафиксированы в школах №1434 и №1797 в Москве.
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Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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«Зенит» забил пять голов «Ростову» на Кубке «Матч Премьер»

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Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики

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Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
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Обновлено в 05:11
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Танкеры в Черном море горят уже почти неделю

Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается уже шестые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
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Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске

На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
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Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
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Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
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