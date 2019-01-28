Энергетика

FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с РоссиейРоссийская газета 08:16

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times. Трубопровод Baltic Pipe планируется протянуть с норвежских газовых месторождений через Данию в Польшу.
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с чего всё началось
Польша не один год пытается побороть зависимость от российского газа, но польскую альтернативу "Северному потоку - 2" Baltic Pipe все равно придется согласовывать с "Газпромом", пишет Financial Times
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