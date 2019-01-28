FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с РоссиейРоссийская газета 08:16

с чего всё началось

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times. Трубопровод Baltic Pipe планируется протянуть с норвежских газовых месторождений через Данию в Польшу.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.

Авто Renault рассекретила салон нового Clio Фирма Renault опубликовало видео и иллюстрации интерьера пятого поколения хэтчбека Clio.

Происшествия Картина «Ай-Петри» не вернется на выставку Куинджи Ранее сообщалось о том, что вечером 27 января преступник на глазах многочисленных посетителей снял картину Куинджи со стены в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где с 6 ноября 2018 года по 17 февраля 2019 года проходит выставка художника и ушел.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Авто Китайский пикап JAC T6 привезут в Россию Китайский пикап с рамной конструкцией и 2-рядной кабиной получит два варианта двигателей –2-литровый агрегат на 177 лошадиных сил или мотор аналогичного объема, но с отдачей всего в 136 «сил».

Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны.

Наука Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске Первый в мире авиадвигатель, сделанный целиком из алюминия вместо стали, позволил на 40 процентов уменьшить вес агрегата.

Авто В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.

Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Авто Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Авто Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.

Общество «Сбербанк Онлайн» попал в реестр ОРИ «В обновленном списке ОРИ как обычно много форумов, региональных СМИ, небольших порталов, но появились и весьма интересные записи — такие, как сервис онлайн-карт 2gis или приложения Сбербанка», - говорят в «Роскомсвободе».

Общество Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, а через шесть лет стал кандидатом филологическим наук.

Происшествия Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».

Транспорт «Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.

Технологии Роскомнадзор разблокировал около 19 тысяч IP-адресов Роскомнадзор осуществил разблокировку трех подсетей средних провайдеров хостинга, включающих в себя почти 19 тысяч IP-адресов.

Происшествия Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.

Происшествия В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".

Здоровье Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.

Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Политика Британский министр пригрозил заблокировать соцсети в стране Технологии должны работать во благо Социальные сети могут быть заблокированы в Великобритании, если они не смогут вовремя удалять противоправный контент и защитить детей, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во время своего выступления на шоу The Andrew Marr Show в воскресенье, 27 января.