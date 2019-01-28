FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от РоссииГазета.Ru 07:44

с чего всё началось

Польша не один год пытается побороть зависимость от российского газа, но польскую альтернативу "Северному потоку - 2" Baltic Pipe все равно придется согласовывать с "Газпромом", пишет Financial Times.

FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

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Авто Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Происшествия Происшествия Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».

Авто Авто SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Интернет Интернет «ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.

Транспорт Транспорт «Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.

Интернет Интернет Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.

Авто Авто Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.

Общество Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Наука Наука В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.

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Происшествия Происшествия Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Космос Космос Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны

Общество Общество В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, повышающее размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющим детей, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Авто Авто Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.

Происшествия Происшествия B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Политика Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Авто Авто Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Происшествия Происшествия Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.

Кино Кино Фильм «Черная пантера» завоевал главную премию Гильдии киноактеров США В Гильдию киноактеров США входят около 120 тысяч актеров. Премия SAG Award вручается с 1995 года.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

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Общество Общество Первая жена сатирика Задорнова подала иск к «Первому каналу» Требования бывшей жены сатирика касаются показов 21 июля и 10 ноября прошлого года концерта Задорнова под названием «Умом Россию не понять».

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