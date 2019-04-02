Политика
FT: Евросоюз собирается предложить Мэй длительную отсрочку BrexitТАСС вчера в 17:33
Евросоюз собирается предложить британскому премьер-министру Терезе Мэй длительную отсрочку даты Brexit с соблюдением Лондоном строгих условий, включая проведение в мае выборов в Европейский парламент. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.
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Экс-глава МИД Британии разочарован решением Мэй «согласовать Brexit» с оппозицией
Интерфаксвчера в 15:33
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика
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Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
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Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.
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Происшествия
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Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера
В деле, признал ответчик, действительно содержатся документы, подтверждающие факт участия капитана Петина в боевых действиях, но комиссариат «не правомочен признавать право погибшего» на получение соответствующего удостоверения «в целях установления в дальнейшем статуса истцов как членов семьи ветерана».
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Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot
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«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
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Экономика
Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур
Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).
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Россиянам могут разрешить охотиться с луком
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охотиться с ним, пишет Парламентская газета.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
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Вчерашний день: названы безнадежно устаревшие методы лечения
Некоторые методы лечения, которые были популярные еще в нашем детстве, современной медициной признаны уже потерявшими свою актуальность или даже вредными.
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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»
Разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил 135-й трипл-дабл в карьере.
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В Москве наградили лучших участников олимпиады «Я – профессионал»
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Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования
Законопроект, отменяющий пошлину при ввозе в Россию медицинских средств для личного пользования, внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:39
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Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено вчера в 21:22
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Названы самые «аварийные» имена водителей в России
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Пожар произошел в среду утром на территории частной пилорамы в Нижнеудинске.
Обновлено вчера в 23:28
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В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Порту» не проиграл «Браге» и вышел в финал Кубка Португалии
"Брага" и "Порту" играли в ответном полуфинальном матче Кубка Португалии.
Обновлено вчера в 17:17
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Украина начала укреплять границу с Россией
Обновлено вчера в 07:12
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В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.
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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:24
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Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Дизельная версия Volkswagen Tiguan вернулась в Россию
Дилеры марки в России возобновили прием заказов на кроссоверы Volkswagen Tiguan со 150-сильным 2.0 TDI.
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