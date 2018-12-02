Экономика
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в РоссииИзвестиявчера в 13:00
В Россию стали ввозить больше санкционной продукции. За неполные 11 месяцев этого года Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла на границе 56 тыс. т скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известиявчера в 13:00
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с чего всё началось
Недавно Россельхознадзор сообщил о выявлении нелегальной схемы поставки в Россию из Сербии поддельного сыра украинского происхождения. Так, с января по июль 2018 года на территорию РФ ввезено 3815 т украинского сыроподобного продукта под брендом сербской компании, сообщила пресс-служба ведомства.Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Энергетика
Министр энергетики Катара назвал причины выхода страны из ОПЕК
Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, заявил на пресс-конференции в понедельник госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.
Обновлено в 03:16
Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:10
Экономика
СМИ сообщили о планах Ginza Project продать Даниловский рынок в Москве
Обновлено в 03:03
Экономика
Гордеев поручит регионам запасать зерно для стабилизации цен на хлеб
Вице-премьер Алексей Гордеев даст указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования запасов зерна с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов.
Обновлено в 03:15
Экономика
В России усилят контроль за маркировкой товаров
Правительство усилит контроль за системой маркировки товаров, проект концепции по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработали в Минпромторге.
Обновлено в 02:55
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей достиг максимума с июля 2017 года
Компания указывает, что общее расширение деловой активности в российских обрабатывающих отраслях «было вызвано ускорением роста объемов производства и новых заказов, а также наивысшим ростом занятости с января 2017 г.». Помимо этого, усилился спрос с зарубежных рынков и выросли экспортные заказы.
Обновлено в 02:41
Экономика
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб.
Обновлено в 01:39
Финансы
«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:22
Экономика
«Ъ»: «Национальная медиа группа» купит 50% Art Pictures Studio
"Национальная медиа группа" (НМГ) договорилась о покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей режиссера Федора Бондарчука и продюсера Дмитрия Рудовского.
Обновлено в 02:55
Экономика
Крис Бьючемп, IG: курс Bitcoin упадет гораздо ниже
Похожее мнение ранее высказал глава Genesis Trading Майкл Моро, который сообщил, что курс биткоина может упасть до $3000 в связи с тем, что от актива начнут избавляться те, кто закупил его до скачка в 2017 году.
Обновлено в 02:42
Экономика
Бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ» пройдет в Грозном 6-7 декабря
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ", который позволит предпринимателям Северного Кавказа больше узнать о доступных им мерах поддержки и даст возможность презентовать свои инвестиционные проекты, пройдет 6 и 7 декабря в городе Грозном.
Обновлено в 03:04
Финансы
Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов
На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 03:03
Экономика
Гройсман заявил о росте средней зарплаты на Украине почти на 25%
По словам министра, средняя зарплата на украинской территории в октябре этого года выросла и составила 9218 гривен.
Обновлено в 02:32
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 02:46
Экономика
Перевозки пассажиров на сети РЖД в ноябре выросли на 2,4%
Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2018 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,1 млрд пасс-км.
Обновлено в 03:09